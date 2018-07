Francia: caso Benalla, oggi mozioni sfiducia

(ANSA) - PARIGI, 31 LUG - "Oltre alla colpa, il Signor Crase ha aggiunto la bugia": è con queste parole che il delegato generale della République En Marche (Lrem) e ministro per i rapporti col parlamento, Christophe Castaner, ha annunciato durante l'audizione presso la commissione d'inchiesta del Senato il licenziamento dal partito di maggioranza di Vincent Crase, il 'compare' di Alexandre Benalla indagato per le violenze del primo maggio a Parigi. Dinanzi ai senatori riuniti per questa attesa audizione - Castaner è tra i più fedeli del presidente Emmanuel Macron - il segretario di En Marche ha detto che i fatti del primo maggio rischiano di "portare discredito sul nostro movimento". Ha poi spiegato che Crase era uno degli "agenti incaricati dell'accoglienza e della sicurezza presso la sede della République en Marche" a Parigi, in quanto "vice-responsabile della sicurezza del partito".