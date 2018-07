Prende il cane a calci sul lungomare, denunciato a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 31 LUG - Lancia a terra il cane e lo prende a calci, alcuni passanti salvano l'animale e chiamano la polizia che identifica l'uomo e lo denuncia per maltrattamenti di animali. E' successo la notte scorsa verso l'una a Rimini, sul lungomare di San Giuliano Mare, dove gli agenti chiamati da alcuni turisti sono intervenuti per sedare una lite in corso. Alcuni passanti infatti vedendo che l'uomo, un 52enne riminese, stava malmenando il proprio cane, un esemplare di piccola taglia, portato senza guinzaglio, sono intervenuti per salvare l'animale. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti con i cani del Reparto cinofili. Il 52enne, alternando momenti di lucidità e di alterazione non ha saputo giustificare il proprio comportamento violento e per questo motivo il cagnolino è stato sequestrato e affidato agli operatori del canile comunale di Rimini e il proprietario denunciato per il reato di maltrattamento di animali.