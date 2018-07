(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Vedremo se manterranno o meno gli accordi". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro risponde ai cronisti in Transatlantico che gli chiedono se il governo porrà la fiducia sul dl Dignità. Fraccaro ha parlato alla fine dei lavori del comitato dei Nove, che esaminava gli emendamenti al testo. E' stato spiegato da fonti di opposizione che probabilmente il testo dovrà fare un passaggio in commissione per un nodo legato alle copertura di una norma in materia di esenzioni.