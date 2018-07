(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso. Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d'ora". Lo scrive, su Facebook, Beppe Grillo soffermandosi sulla vicenda di Daisy Osakue.