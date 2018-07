Kenya: omicidio dottoressa, processo bloccato da un anno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 LUG - Si è trasformato in una odissea per avvocati e famigliari della vittima il processo, in corso in Kenya, per l'omicidio della dottoressa Rita Fossaceca, originaria di Trivento, in provincia di Campobasso. Da mesi infatti il giudice rinvia le udienze in calendario per motivi burocratici, l'ultimo rinvio è avvenuto la scorsa settimana. "È una situazione davvero difficile - riferisce l'avvocato Giulia Lozzi, che assiste la famiglia del medico molisano - perché ogni volta le udienze saltano per motivi prevalentemente burocratici. Il processo in Africa è ormai fermo da circa un anno, praticamente da quando sono state acquisite in videoconferenza dall'Italia le testimonianze dei familiari e delle infermiere volontarie". La prossima udienza è stata fissata alla fine dell'estate". Era la sera del 28 novembre 2015 quando il medico di Trivento, che lavorava a Novara, fu uccisa da un commando di rapinatori nel piccolo villaggio di Watamu, del distretto di Malindi, a nord di Mombasa.