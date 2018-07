(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il presidente americano Donald Trump accusa il Partito Democratico di volere frontiere aperte nonostante il pericolo rappresentato, anche per gli Usa, dall'aumento degli omicidi in Messico. "Una delle regioni per cui abbiamo bisogno di una più grande sicurezza ai confini - afferma il presidente in un tweet - è che gli omicidi in Messico sono aumentati del 27%, raggiungendo il numero di 31.174. Un record! I Democratici vogliono frontiere aperte. Io voglio la massima sicurezza alle frontiere e rispetto per l'agenzia dell'immigrazione e le dogane e per i nostri grandi professionisti delle forze dell'ordine pubblico".