Républicains, 'l'Eliseo non è al di sopra delle leggi'

(ANSA) - PARIGI, 31 LUG - "Bisogna farla finita con la confusione tra poteri: la presidenza non è al di sopra delle leggi": lo ha detto il capogruppo dei Républicains, Christian Jacob, presentando in parlamento la mozione di sfiducia della destra francese sul caso Benalla. In aula, all'Assemblea nazionale di Parigi, sono presenti diversi esponenti del governo, dal premier Edouard Philippe, al ministro dell'Interno Gérard Collomb, al ministro per i rapporti col parlamento (e delegato generale di En Marche) Christophe Castaner. "Il vostro governo ha fallito per debolezza e per viltà, lasciando Benalla instaurare il suo potere", ha accusato Jacob, riferendosi al caso dell'ex bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi. "A nome dei repubblicani vi chiedo di censurare questo governo", ha concluso l'esponente neogollista, incassando il fragoroso applauso di tutte le opposizioni presenti in aula.