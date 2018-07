Università: 83 mila candidati per test numero chiuso

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Sono 83.127 i candidati che hanno ultimato l'iscrizione ai test per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l'anno accademico 2018/2019. Le iscrizioni, ricorda il Miur, si sono chiuse alle 15 del 24 luglio. In 67.005 hanno presentato domanda per Medicina e Odontoiatria, erano 66.907 nel 2017. Per Architettura le iscrizioni sono 7.986 (nel 2017 erano 9.340). Infine sono 8.136 i candidati a Veterinaria (8.431). Per i test di Medicina in lingua inglese sono 7.660, (contro 7.021 dell'anno scorso). Anche questa volta sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. I posti disponibili sono aumentati, come annunciato il 28 giugno. Sono stati definiti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 posti per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655), 7.211 per Architettura (erano 6.873).