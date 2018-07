Zimbabwe: si attende esito voto tra rischi brogli e violenze

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Continua l'attesa per sapere chi guiderà lo Zimbabwe nell'era post Robert Mugabe. La commissione elettorale non ha ancora diffuso i risultati ufficiali delle elezioni nel paese africano, al voto per la prima volta dopo il governo ininterrotto, per 37 anni, del presidente costretto ad andarsene dopo un golpe di fatto. Erano annunciati per le 15 (ora locale) ma dopo un'ora, tutto tace. Nel frattempo, entrambi i candidati in corsa (il presidente uscente Emmerson Mnangagwa e il leader dell'opposizione Nelson Chamisa) diffondono dichiarazioni di ottimismo e fiducia. Tuttavia cresce il sospetto che ci siano stati brogli e si temono violenze. Non a caso la polizia sta circolando per le strade della capitale Harare con cannoni d'acqua.