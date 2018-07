Macedonia: appello premier Zaev per Sì a referendum

(ANSA) - SKOPJE, 31 LUGLIO - Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha esortato i cittadini a prendere parte in un referendum sul nome del Paese atteso per il 30 settembre votando sì, un voto - ha sottolineato - a favore dell'ingresso in Ue e della Nato. "Assumetevi la responsabilità del futuro e votate per la via della Macedonia Settentrionale nell'UE e nella Nato. Il giorno del referendum - ha aggiunto - sarà un punto di svolta nella nostra storia: votate liberamente e con orgoglio dite Sì all'Ue e alla sicurezza sotto l'egida della Nato", ha detto oggi in una conferenza stampa. La vittoria del Si' al referendum sul trattato con la Grecia sul cambio del nome dello Stato in Macedonia Settentrionale entro la fine di quest'anno è in effetti una condizione per l'integrazione del Paese nell'UE e nella Nato. Da molti anni ormai Atene e Skopje si contendono l'uso del nome Macedonia che è anche quello della provincia greca del nord, e che la Grecia ritiene appartenga esclusivamente al patrimonio storico e culturale ellenico.