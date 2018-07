(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Forza Italia voterà contro Marcello Foa domani in Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. Questa - a quanto si apprende in ambienti di Fi vicini a Silvio Berlusconi- è l'indicazione che sarà data agli esponenti azzurri in commissione. Se Foa sarà bocciato come presidente designato dell'azienda pubblica radiotelevisiva, Forza Italia si attende un altro nome dal ministro del Tesoro Giovanni Tria, auspicando però un metodo più adeguato: che sarebbe quello del confronto prima di fare delle scelte che coinvolgono tutte le forze politiche e non solo una parte, si sottolinea.