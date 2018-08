Società ligure non investiva fondi Ue per Sud, una denuncia

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - Fondi pubblici da investire al Sud ma che in realtà non sono mai stati reimpiegati. La maxi truffa ai danni dello Stato da 3,5 milioni di euro, è stata scoperta dagli uomini della guardia di finanza di Genova che hanno denunciato il rappresentante legale di una società ligure specializzata nel settore della ricerca tecnologica nel campo delle telecomunicazioni. Le fiamme gialle hanno anche chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di un milione e 700 mila euro. La società, secondo gli inquirenti, oltre a ricevere contributi comunitari e nazionali previsti dal Pon Fesr(Programma operativo nazionale e Fondo europeo di sviluppo regionale) "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per circa due milioni di euro, ha anche richiesto un secondo contributo comunitario per un importo di 1 mln e mezzo di euro, entrambi gestiti dal Mise e destinati a aziende impegnate nella ricerca tecnologica in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia (regioni previste nell'obiettivo comunitario 'Convergenza'). L'indagine ha smascherato un sofisticato sistema di frode utilizzato dal rappresentante legale della società che attraverso una serie di artifici e con la falsa presentazione di documentazione contabile e extra contabile, ha indotto in errore i funzionari del ministero. La società è stata segnalata per la responsabilità amministrativa. Dall'inchiesta è inoltre emerso che lo stesso modus operandi era stato adottato per ottenere indebitamente un ulteriore contributo comunitario sul progetto 'Imprese e Competitività'. Le fiamme gialle hanno anche mandato gli atti alla Corte dei conti per le eventuali responsabilità erariali. (ANSA).