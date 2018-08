Sanità: Dg ospedale Reggio, "inutili allarmismi"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 AGO - "Rimane l'amarezza di rispondere a quanti non si pongono alcuno scrupolo nell'arrecare danno all'immagine della Calabria, della sanità calabrese e del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria". Lo afferma in una nota la Direzione generale del nosocomio reggino in relazione alla vicenda dei bendaggi di emergenza. "E tutto questo - si aggiunge - anche a costo di generare inutili allarmismi e senza alcun rispetto nei confronti di tutti gli operatori che svolgono, con diligenza, il loro lavoro nell'interesse esclusivo dei cittadini". Nella nota la Direzione generale sostiene inoltre che "la notizia pubblicata da diverse testate giornalistiche nazionali e locali è stata fondamentalmente strumentalizzata. Da una prima sommaria indagine esperita con i Direttori delle Unità operative interessate, emerge una prima 'verità' che altro non è che l'esatto contrario di quanto riferito in perfetta malafede agli organi di stampa". (ANSA).