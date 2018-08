Bimba 5 anni morsa da cane a Firenze, ferita al volto

(ANSA) - FIRENZE, 1 AGO - Una bambina di 5 anni è stata morsa al volto da un cane di piccola taglia, ieri pomeriggio nel cortile di un condominio di via Rocca Tedalda, a Firenze. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e polizia. La piccola è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di dieci giorni per ferite al naso e al mento. La proprietaria del cane rischia una denuncia per lesioni. Secondo quanto ricostruito, la bambina si sarebbe avvicinata al cane da dietro, e lo avrebbe abbracciato. L'animale ha reagito mordendola al volto. Al momento del fatto, oltre alla proprietaria dell'animale, una donna di 60 anni, era presente la madre della bimba, 30enne, che ha avvisato 118 e polizia. Se la donna deciderà di sporgere querela la proprietaria dovrà rispondere del reato di lesioni.(ANSA).