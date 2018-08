M5S: Sardegna, quattro candidati a presidenza Regione

(ANSA) - CAGLIARI, 1 AGO - La Sardegna è una delle quattro regioni dove oggi - dalle 10 alle 19 - si sta votando per le regionarie del Movimento Cinquestelle. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, nell'Isola i candidati alla presidenza della Regione sono quattro: a parte la presenza scontata dell'ex sindaco di Assemini e coordinatore regionale del Movimento, Mario Puddu, nella lista ci sarebbero un docente universitario Luca Piras, una dirigente dell'assessorato al Lavoro Marina Rita Monagheddu e una dipendente dell'Aspal (Anna Sulis). Gli iscritti sono chiamati a scegliere i candidati per le elezioni regionali in programma nel febbraio 2019. Per gli aspiranti consiglieri avranno a disposizione tre preferenze, solo una per il candidato presidente. Come di consueto le primarie grilline si celebrano sulla piattaforma Rousseau. Ogni iscritto potrà vedere solo i candidati della provincia di appartenenza e, cliccando sul nome, sarà possibile visualizzarne il profilo.