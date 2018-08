La morte del cane eroe: i primi esami escludono veleni o traumi

Non ci sarebbero finora tracce di veleni o traumi evidenti compatibili con la morte improvvisa di Kaos, il caso da soccorso trovato deceduto nell’aquilano. E' quanto emerge dai primi esami effettuati all’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Tuttavia gli inquirenti fanno sapere che sono attesi per domani in giornata i risultati di altri approfondimenti su esami che potrebbero rilevare sostanze tossiche.