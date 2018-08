(ANSA) - PARIGI, 2 AGO - Sciopero alla Torre Eiffel. Il personale della celebre Dama di Ferro incrocia le braccia da ieri pomeriggio per protestare contro le modalità di organizzazione dell'affluenza. I sindacati CGT e FO denunciano, in particolare, "file d'attesa a volte mostruose" generate a loro avviso dall'accoglienza dei visitatori muniti di biglietti in prevendita, che permettono di accedere al monumento ad orari specifici. La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) non è in grado di dire quando la Torre riaprirà. Intanto, ai piedi del capolavoro immaginato da Gustave Eiffel, visitatori e turisti non nascondono la loro frustrazione. La Tour Eiffel ha accolto 6,2 milioni di visitatori nel 2017. (ANSA)