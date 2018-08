Zimbabwe: governo in contatto con capo opposizione

(ANSA) - HARARE, 2 AGO - Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha reso noto che il suo governo ha contattato il leader del principale partito di opposizione per cercare di allentare la tensione alla luce delle violenze post elettorali che ieri hanno provocato tre morti nella capitale. In un tweet, Mnangagwa ha inoltre chiesto una "indagine indipendente" sugli scontri, affermando che i responsabile "dovrebbero essere identificati e portati davanti alla giustizia". Il governo ha condannato l'opposizione accusandola di avere incitato i dimostranti, scesi in piazza dopo che la commissione elettorale del Paese ha annunciato la vittoria del partito al potere (Zanu-Pf) nelle elezioni di lunedì.