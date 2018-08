(ANSA-AP) - PECHINO, 2 AGO - Gli Usa devono cambiare "atteggiamento: non tentino di ricattare la Cina, perché non funzionerà mai". E' quanto sottolinea un portavoce del ministero degli Esteri cinese, commentando l'intenzione americana di aumentare, dal 10 al 20%, i dazi su un valore di 200 miliardi di beni del 'Made in China'. "Consigliamo agli Stati Uniti di essere equilibrati e di evitare semplicemente di agire d'impulso", ha sottolineato Geng Shuang in una conferenza stampa.