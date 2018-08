Sicurezza stradale: primo sì a seggiolini anti-abbandono

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Primo via libera alla legge sui seggiolini anti-abbandono dei bambini in auto. La commissione Trasporti della Camera ha concluso l'esame della proposta di legge, che ora dovrà passare per l'esame dell'aula. Dal primo gennaio del 2019, secondo la proposta, scatterà l'obbligo di far viaggiare i bambini su seggiolini dotati di dispositivi acustici e luminosi che segnalino la loro presenza in auto.