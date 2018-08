Una persona residente nel distretto di Mirandola, in provincia di Modena, ha contratto il virus West Nile. A comunicarlo è l’Ausl di Modena, che esclude, invece, il contagio da virus Chikungunya che si ipotizzava per un altro cittadino, residente a Cavezzo: le analisi di laboratorio hanno escluso infatti questa ipotesi.

Il virus West Nile in Italia, fa sapere sempre l’Ausl, è trasmesso soprattutto dalla zanzara comune, contro la quale non sono attualmente previsti interventi straordinari di disinfestazione.

Per questo, oltre alle misure specifiche di contrasto alla zanzara tigre, responsabile della diffusione di alcuni virus, è fondamentale la protezione individuale.