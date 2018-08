Bonafede critica Senato, bagarre e seduta sospesa

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Ricordavo da parlamentare che il question time fosse uno strumento serio con cui il Parlamento pungola il governo. Non ricordavo che fosse uno strumento per trasformare il Senato in un circolo ricreativo per i partiti". Lo ha detto durante il question time il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede scatenando una vera e propria bagarre in Aula. "Smettetela, vi pregherei di rispettare il parere degli altri anche se non condiviso", ha detto la presidente Casellati costretta poi a sospendere la seduta. Casellati - dopo una pioggia di critiche giunte dalle opposizioni per le parole del Guardasigilli - ha aggiunto: "Con tutto il rispetto che posso avere nei suoi confronti, a nessuno è permesso di usare espressioni che possano offendere la dignità di quest'aula. Lo dico a lei lo dico a tutti. Neppure lei lo può fare".