Il cane eroe Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. E’ quanto risulta dagli esami finali dell’Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del cane. Se l’avvelenamento del cane sia stato doloso o per assunzione involontaria della sostanza chimica sarà valutato dall’inchiesta in corso dei servizi veterinari locali e dell’autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami sono stati inviati alla procura.