Pertosse, morte due neonate. Vaccinare la mamma protegge l'85% dei piccoli

Due bimbe, nate a qualche settimana di distanza l’una dall’altra, tra maggio e giugno scorsi, sono morte nella terapia intensiva della patologia neonatale dell’ospedale Papa XXIII di Bergamo. Come ha scritto oggi L’Eco di Bergamo le due piccole, decedute a un mese dalla nascita, avevano contratto la malattia infettiva trasmessa da un batterio, la Bordetella pertussis, che per i neonati «può essere molto grave e nel primo anno di vita è una delle cause più frequenti di decesso».

Le loro madri, riporta sempre il quotidiano, una italiana e residente vicino a Treviglio e l’altra di origine romena , residente nel Cremasco ma che gravita nella Bergamasca, avevano avuto una gravidanza senza problemi ma, come è emerso dagli accertamenti medici, «nessuna delle due era vaccinata per la pertosse» nè si era sottoposta di recente a «una profilassi protettiva contro questa malattia». Malattia che si è rivelata letale per le piccine e che, si è scoperto, aveva colpito anche le loro mamme.

Vaccinare le mamme contro la pertosse rafforza le difese immunitarie dei neonati contro la malattia in almeno l’85% dei casi, ma nonostante il vaccino antipertosse sia sicuro e gratuito pochissime madri lo scelgono. A spiegarlo all’ANSA è Susanna Esposito, ordinario di Pediatria presso l'Università degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e disordini immunologici (Wadid).

«In quasi un caso su 3 è la mamma che trasmette al bimbo appena nato il batterio della pertosse», ha detto Esposito, ma è la stessa mamma che può trasmettergli la protezione per i primi sei mesi di vita, vaccinandosi durante la gravidanza. Eppure questo vaccino, in grado di proteggere dalla malattia tra il 70% e l’85% dei neonati e lattanti, in Italia, «è pressochè sconosciuto da donne in dolce attesa e dagli operatori sanitari».

Ogni anno nel mondo si contano 16 milioni di casi di pertosse e circa 195mila morti (Lancet, 2008). «Nel primo anno di vita questa malattia è caratterizzata da un tasso altissimo di complicanze, come encefaliti e polmoniti e un tasso di ospedalizzazione del 63%», spiega. Per questo il vaccino antipertosse è obbligatorio per i nuovi nati. Ma, anche se pochi lo sanno, sarebbero necessari richiami ogni 10 anni. «Inoltre - precisa Esposito - il richiamo andrebbe fatto a ogni gravidanza, perchè gli anticorpi possono attraversare la placenta e proteggere il nascituro nei primi 6 mesi di vita. Ma meno dell’1% delle gravide lo fa. Si va da regioni come la Puglia che l'hanno implementata negli ultimi anni a regioni in cui la vaccinazione viene addirittura sconsigliata dal ginecologo».

Se «manca la formazione degli operatori» abbondano invece le prove scientifiche dei benefici. I dati di uno studio sulla rivista Clinical Infectious Diseases su 42mila donne vaccinate in gravidanza mostra che l’anti pertosse riduce dell’85% i contagi nelle prime 8 settimane di vita del neonato e del 70% nei 3 mesi, poi la memoria anticorpale va scomparendo. Di qui la decisione di inserire questa vaccinazione come raccomandata e gratuita nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 per le donne incinte. «I dati di uno studio apparso sul Bmj su 20mila donne dimostrano che il vaccino è tollerato benissimo e non provoca effetti collaterali sistemici sulla mamma nè tanto meno sul feto. Il momento più efficace è somministrarlo è nel terzo trimestre. Come viene fatto in modo sistematico in Usa, Inghilterra, Spagna e Belgio».