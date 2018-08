Fuga dalla metropolitana di Ny, 'troppo vecchia meglio Uber'

(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - Fuga dall'iconica subway di New York. La metropolitana della Grande Mela e' in crisi, sempre meno frequentata. Sta assistendo ad un esodo di passeggeri che preferiscono utilizzare servizi di auto con conducente come Uber o Via. Il numero dei viaggiatori e' cosi' sceso per il secondo anno consecutivo, secondo i dati della Metropolitan Transportation Authority riportati dal New York Times: nel 2017 e' calato a 1,73 miliardi di corse, segnando un -2% dal 2015. E anche nei primi cinque mesi del 2018 e' stato registrata una diminuzione del 2%. Il declino, ha spiegato il presidente dell'Authorithy, Joseph J.Lhota, e' causato dal servizio scadente, ma soprattutto dalla rapida ascesa di Uber, Via e Lyft, che rappresentano un'alternativa vincente offrendo corse condivise a prezzi di poco superiori a quelli della metro. Il declino della subway preoccupa non poco il sindaco Bill de Blasio: il Consiglio comunale potrebbe votare già l'8 agosto per limitare il numero di Uber e servizi di auto con conducente