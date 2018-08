Turchia: Erdogan promuove comandante offensiva contro curdi

(ANSA) - ISTANBUL, 2 AGO - Il Consiglio militare supremo della Turchia (Yas), riunito per la prima volta dopo le modifiche introdotte dal nuovo sistema presidenzialista sotto la guida di Recep Tayyip Erdogan, ha decretato una riorganizzazione delle forze armate, promuovendo tra gli altri al rango di generale il comandante Metin Temel, responsabile dell'operazione militare compiuta all'inizio dell'anno in Siria contro l'enclave curda di Afrin. Alla vigilia del voto del 24 giugno scorso, Temel era finito nel mirino dell'opposizione per aver applaudito Erdogan in pubblico. Complessivamente, con le promozioni decise dallo Yas il numero di generali e ammiragli nell'esercito turco è salito da 215 a 244, dopo essere calato significativamente negli ultimi due anni a seguito delle purghe post-golpe.