Violenza sessuale: arrestato a Trento dopo caso di Reggio E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 AGO - E' stato fermato l'uomo accusato di essere l'autore di un episodio di violenza sessuale avvenuto la scorsa settimana nella zona delle ex Officine Reggiane, di Reggio Emilia. Si nascondeva in un albergo a Trento e stava scappando. Ora è in carcere. Una donna di 40 anni aveva raccontato di essere andata di notte nell'area abbandonata a cercare il suo ex fidanzato, poi di essere stata improvvisamente aggredita alle spalle, picchiata e violentata. A causa delle lesioni la vittima era finita in ospedale. In manette è finito un giovane di 20 anni, di nazionalità ghanese. Per catturare l'indagato hanno collaborato carabinieri e poliziotti trentini: l'uomo, trovato in un hotel di Trento, ora dovrà rispondere di "gravissime accuse e indizi concordanti", dice la polizia, per il reato di violenza sessuale. (ANSA).