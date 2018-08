(ANSA) - SINGAPORE, 3 AGO - E' ancora lunga la strada per la denuclearizzazione della Corea del Nord: lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Singapore, dove parteciperà al forum asiatico sulla sicurezza a cui prenderà parte anche il ministro degli Esteri di Pyongyang. "Il mondo ha chiesto (a Kim, ndr) che proceda in questa direzione rispettando le risoluzioni Onu. Se fanno passi diversi violano le risoluzioni, abbiamo ancora strade da fare per ottenere il risultato che cerchiamo", ha detto Pompeo ai giornalisti.