(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il rischio che non si raggiunga un accordo sulla Brexit è "fastidiosamente alto" e "altamente non desiderabile". Lo sostiene il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, parlando con la Bbc. Il sistema bancario è comunque solido. "Ci siamo assicurati che le banche abbiano liquidità e che ci siano piani di emergenza, ha aggiunto il governatore. "Stiamo entrando in una fase cruciale dei negoziati sulla Brexit", ha sottolineato Carney.