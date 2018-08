(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Io no, però, essendo quello di Salvini un partito in ascesa, è possibile che dei parlamentari pur eletti in un partito sentano forte il richiamo in qualche altro incarico. Il centrodestra non è morto, però è chiaro che c'è un'ambiguità sulla quale bisogna fare chiarezza: non si può essere contemporaneamente centrodestra nelle regioni e governare qualcosa di diverso a livello nazionale, è evidente che tutto questo crea confusione negli elettori. La Lega nel centrodestra con Silvio Berlusconi e con Forza Italia poteva essere, in qualche modo, un'altra cosa; non so se la Lega associata al Movimento 5 Stelle, che è un partito populista, demagogico, sia la stessa cosa della Lega nel centrodestra". Così Stefania Prestigiacomo, parlamentare di Forza Italia, a Radio 24.