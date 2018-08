Migranti: Gdf intercetta barca e identifica 14 persone

(ANSA) - CAGLIARI, 3 AGO - Bloccato un tentativo di sbarco di migranti nel Sud Sardegna. I finanzieri della Stazione navale di Cagliari, dipendente dal Reparto operativo aeronavale hanno intercettato e fermato un'imbarcazione con a bordo 14 stranieri, tra i quali due minori di presunta nazionalità algerina. L'imbarcazione è stata avvistata mentre si trovava a circa 52 miglia a sud ovest da Capo Teulada da un elicottero della Sezione Aerea GdF di Elmas impegnato in attività di ricognizione a largo raggio. Il natante, lungo circa 12 metri e con un motore fuoribordo da 40 cavalli, questa mattina è stato raggiunto dal Guardacoste G204 Garulli che, dopo aver preso a bordo i migranti ha fatto rotta in direzione del porto di Sant'Antioco per le successive operazioni di sbarco. Tutti i migranti, al termine delle attività di identificazione, sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). L'operazione di oggi si inserisce in un più ampio contesto di attività di controllo sui flussi migratori che dall'inizio dell'anno ha consentito ai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di denunciare a piede libero per ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano 103 persone, di sequestrare otto imbarcazioni e altrettanti motori fuoribordo.(ANSA).