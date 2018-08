Grecia: dopo i roghi parte demolizione degli edifici abusivi

(ANSA) - ATENE, 3 AGO - Le autorità greche hanno annunciato la demolizione di decine di edifici abusivi nella regione di Atene, dopo i violenti incendi della settimana scorsa che hanno provocato almeno 87 morti accertati. Il ministro dell'ambiente Giorgos Stathakis ha reso noto alla radio che la settimana prossima partirà l'abbattimento di 61 edifici in prossimità delle spiagge, dei corsi d'acqua e delle area destinate alla riforestazione in diversi punti dell'Attica. Era stato proprio l'abusivismo, secondo il governo, il principale responsabile del disastro dello scorso 23 luglio, perché aveva favorito la rapida diffusione dell'incendio nelle località di mare vicino alla capitale, provocando una strage. Non sono mancate tuttavia pesanti critiche per il modo in cui le autorità hanno gestito l'emergenza. Molti sopravvissuti, tra le altre cose, hanno lamentato la mancanza di un ordine ufficiale di evacuazione, che li avrebbe costretti a organizzarsi da soli per mettersi in salvo.