Poco dopo le 18, oggi (venerdì 3 agosto) facebook fuori servizio per una mezz'oretta. Gli utenti di tutto il mondo che tentavano di accedere al social network si sono trovati infatti la scritta “impossibile raggiungere il sito” su pc, visto che qualcuno, invece, su mobile ha continuato a navigare sul socia. Il problema avrebbe riguardato sia il sito desktop che alcune app per mobile. Subito in molti si sono rivolti a Twitter che in pochi minuti è stato invaso da post con #facebookdown. Tante le segnalazioni pubblicate come sempre accade in questi casi. Al momento non si conoscono le cause del blocco.

Facebook fuori servizio? Scoppia l'ironia social. Su twitter - Guarda