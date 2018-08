Esodo da bollino 'nero' domani mattina per il traffico

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Sarà caratterizzato dal maltempo il secondo fine settimana di esodo estivo. Oltre al rischio di trovare traffico molto intenso e possibili incolonnamenti sui 26 mila chilometri di rete stradale, per i vacanzieri c'è anche la concreta possibilità di dover affrontare improvvisi nubifragi e bombe d'acqua durante il viaggio, come è accaduto oggi ai Castelli Romani, a Matera e Taranto. Sul versante del traffico la criticità è segnalata per la mattinata di sabato, indicata dall'Anas con il "bollino nero". Il flusso delle auto è diretto soprattutto al sud verso le località di mare. Ma l'esodo agostano è cominciato già da oggi pomeriggio, indicato dall'Anas con il bollino rosso cosi' come sabato pomeriggio e domenica mattina, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.