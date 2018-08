Piloti belgi annunciano sciopero, Ryanair annulla 104 voli

Ryanair ha annullato 104 voli in partenza o in arrivo in Belgio, il 10 agosto prossimo a causa del preavviso di sciopero depositato dai piloti nel Paese. La compagnia si è detta «obbligata» ad una tale azione, fa sapere l'agenzia Belga. «Tutti i clienti sono già stati avvertiti via email o sms e saranno ri-protetti su altri voli Ryanair o rimborsati», precisa la società. Non è comunque ancora chiaro se i piloti belgi sciopereranno il 10.