(ANSA) - TRENTO, 4 AGO - È un sabato da bollino nero (traffico critico) sull'autostrada A22 del Brennero, secondo le previsioni della società di gestione stessa. Rallentamenti e code sono presenti già dalla prima mattina in Trentino Alto Adige, in particolare in direzione sud, tra il Brennero e Vipiteno, tra Bolzano nord e Trento sud, mentre in nord ci sono tra Trento sud ed Egna e tra Nogarole Rocca e Rovereto nord. Non mancano rallentamenti e code sulle principali strade statali che portano in montagna e ai laghi, tra cui il lago di Garda, ma anche Val Pusteria, Venosta, Gardena e Badia. (ANSA).