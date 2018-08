(ANSA) - HARARE, 4 AGO - Il partito d'opposizione in Zimbabwe ha accusato l'esercito andare a caccia dei suoi sostenitori per rinchiuderli in galera. "Molte persone si stanno nascondendo, hanno più paura che ai tempi di Mugabe", ha dichiarato Nkululeko Sibanda, uno dei leader del Movimento per il cambiamento democratico, parlando a margine di un processo per 20 oppositori accusati di incitamento alla violenza. Il presidente eletto Emmerson Mnangagwa ha dichiarato di voler lavorare con l'opposizione per ricostruire il paese dopo decenni di repressione da parte del suo mentore Mugabe.