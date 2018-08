Rogo di Pietrasanta: spente le fiamme, sconsigliata la raccolta della frutta

Spenti anche gli ultimi focolai dell’incendio che ieri ha interessato il magazzino di materiali plastici, edili e di legno di via Pontenuovo a Pietrasanta (Lucca) creando allarme, poi rientrato, per il fumo sprigionatosi. Lo rende noto il Comune di Pietrasanta spiegando che decade l’ordinanza emessa dal sindaco Alberto Giovannetti, che invitava a evitare di stare all’aperto e a tenere chiuse porte e finestre di casa. Rimane invece attiva fino a nuova comunicazione, si spiega, «l'indicazione di evitare di raccogliere frutta e ortaggi, vincolando comunque l’eventuale consumo a un accurato lavaggio», fino a circa 1 km dalla zona dell’incendio.

Già domani, o al più tardi lunedì, Arpat, si spiega ancora dall’Amministrazione di Pietrasanta, «fornirà una analisi più puntuale degli effetti dell’innalzamento della nube di fumo nero». Comunque finora i «dati dei principali parametri rilevati da Arpat», quali «gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio e acido solfidrico, non mostrano alcuna alterazione dovuta allo sviluppo dell’incendio».

«La situazione è tornata alla normalità in Versilia. C'è stato forte allarmismo, comprensibile. Al momento non ci sono segnali di preoccupazione per la salute e l’ambiente». Così il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti. Il sindaco ha tenuto stamani una conferenza stampa davanti al magazzino andato a fuoco.

Giovannetti ha parlato di «intervento immediato e professionale da parte dei vigili del fuoco che hanno circoscritto, domato e spento l’incendio. Non ci sono più pericoli. Adesso aspettiamo le analisi di Arpat, tra domenica e lunedì. Le prime analisi, frutto del monitoraggio della centralina poco distante da qui, non ha evidenziato valori anomali».

«Con lo spegnimento dell’incendio - ha aggiunto Giovanna Camarlinghi, dirigente medico di igiene pubblica dell’Asl della Versilia - i rischi legati all’inquinamento atmosferico sono cessati quindi si può stare fuori e non ci sono più motivi di tenere chiuse le finestre. Ad oggi, al momento, il rischio non c'è più qui nè nel resto della Versilia. L’unica precauzione che rimane fino a che non avremo i risultati delle analisi di Arpat è legata al consumo di frutta ed ortaggi che può essere consumata dopo un accurato lavaggio».