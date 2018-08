Brasile: Pt presenta candidatura di Lula a presidenziali

(ANSA) - BRASILIA, 4 AGO - Il Partito dei lavoratori (Pt) brasiliano si riunisce oggi a San Paolo per ufficializzare la candidatura di Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere dal 7 aprile con una condanna in secondo grado per corruzione, per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 7 ottobre. Nel complesso, fra oggi e domani, si svolgeranno le 'Convention' di 14 partiti brasiliani che debbono scegliere quale candidato sostenere nella corsa alla successione del presidente Michel Temer. Le candidature dovranno essere presentate al Tribunale supremo elettorale (Tse) entro domani. Tutto il Pt è dietro la candidatura di Lula, che appare primo in tutti i sondaggi di opinione con il 30% dei consensi, ma esistono forti contrasti all'interno di questa formazione politica fra vertici e base sull'opportunità di stringere una alleanza elettorale con il partito socialista brasiliano, che pure si riunisce oggi.