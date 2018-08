Rubavano sulle auto dei turisti a Marina di Carrara: denunciati 4 minori

Si erano specializzati nei furti sulle auto dei turisti parcheggiate davanti agli stabilimenti balneari di Marina di Carrara (Massa Carrara). Ma finalmente una baby gang, che imperversava da giorni nonostante afa e solleone, è stata bloccata in flagranza dal personale del commissariato di Carrara che avevano organizzato un servizio mirato di appostamento in abiti civili. I fermati sono tutti minorenni, dai 14 ai 16 anni e in prevalenza di etnia rom.

Accompagnati in commissariato e segnalati al tribunale dei minorenni di Genova prima di essere riaffidati alle rispettive famiglie. Hanno tutti precedenti contro il patrimonio. Il modus operandi era pressoché il solito: due facevano da palo, altri due davano l’assalto alle auto e dopo la "spaccata" dei finestrini, racimolavano indumenti e qualsiasi cosa di qualche valore commerciale che potessero trovare nell’abitacolo. In un paio di circostanze, risulta dalle indagini della polizia, hanno trovato e rubato anche soldi.