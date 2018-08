Quintana: domani si corre ad Ascoli Piceno per Sant'Emidio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 4 AGO - Si corre domani ad Ascoli Piceno la Giostra della Quintana. L'edizione di agosto della rievocazione storica, detta "della tradizione", si disputa in onore del patrono della città Sant'Emidio. Al campo dei Giochi dello Squarcia si daranno battaglia sei cavalieri in rappresentanza di altrettanti sestieri, secondo l'antica divisione dei quartieri cittadini. Una sfida preceduta dall'imponente corteo di 1.400 figuranti in costumi storici che al ritmo scandito dai tamburi e dalle chiarine dalle ore 14:30 in poi attraverserà il centro storico con in testa il Magnifico Messere, il sindaco Guido Castelli. La è una gara di abilità e destrezza. I cavalieri armati di una lunga lancia sono chiamati a percorrere per tre volte (tornate) in sella ai rispettivi cavalli un percorso ad otto con al centro il Moro, un maestoso fantoccio il cui scudo va centrato al meglio. Vince il palio il cavaliere (e quindi il sestiere) che sarà stato più veloce in pista (senza penalità) e più preciso al bersaglio. Rispetto alla giostra di luglio vinta dal cavaliere di Foligno Massimo Gubbini per Porta Tufilla, c'è una sola novità fra gli sfidanti e riguarda il sestiere di Sant'Emidio che farà 'giostrare' il folignate Riccardo Raponi. Gli altri protagonisti sono Luca Innocenzi di Foligno (Porta Solestà), Fabio Picchioni di Terni (Porta Romana), Nicholas Lionetti di Faenza (Piazzarola) e Mattia Zannori di Terni (Porta Maggiore). La fase finale della rievocazione storica ascolana sarà trasmessa in diretta su Raitre dalle 18 alle 18:55 e dalle 16 su Facebook sulla pagina ufficiale "Quintana di Ascoli Piceno".