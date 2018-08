Deve scontare 4 anni per stupro: arrestato in spiaggia a Marina di Massa

Un 33enne siciliano deve scontare una condanna a 4 anni di carcere per uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza (una violenza commessa a Prato qualche mese fa) e stamani la Squadra mobile apuana lo ha rintracciato e arrestato al mare, sulla spiaggia di Marina di Massa, mentre prendeva il sole.

La polizia di Massa ha individuato il 33enne dopo una lite, sembra per un giro di spaccio di droga, avvenuta tre sere fa in località Partaccia. Uno sconosciuto - era stato il racconto - aveva aggredito alcuni giovani, tra cui dei minori, per una disputa sul prezzo dello stupefacente. Nei giorni successivi la Squadra mobile di Massa ha identificato l'aggressore e questa mattina il personale è andato a bloccarlo sulla spiaggia. Poi, da un successivo controllo fatto in questura sulle banche dati, è emersa dunque la condanna a 4 anni a suo carico per una violenza sessuale di gruppo, così è scattato l'arresto. L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni nei confronti dei giovani.