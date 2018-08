Vaccini: mamma no-vax contro Burioni, 'so dove vai al mare'

(ANSA) - RIMINI, 5 AGO - Invettiva online da parte di una mamma 'no-vax', nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni, da sempre in prima linea per la campagna pro vaccini. A riportare l'accaduto è la stampa locale che evidenzia come sul caso vigili la Digos. In un post pubblicato su Facebook, la donna scrive, riferendosi al medico, "ho saputo che vai al mare al... prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!". Sull'affondo contro il virologo vigila la Digos di Rimini su segnalazione dei colleghi milanesi che si occupano direttamente delle minacce ricevute da Burioni. Il post, che potrebbe costare all'autrice una denuncia, ha dato vita a diversi commenti, in alcuni dei quali si parla di 'andare a salutare' in spiaggia il medico.