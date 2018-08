(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 5 AGO - Una donna di 82 anni è rimasta ferita in modo grave in seguito al crollo parziale del solaio del suo appartamento: in seguito al cedimento la donna, che era seduta su una sedia, è precipitata al piano sottostante dell'abitazione. È successo stamani intorno alle 9 a Monteroni d'Arbia (Siena), in via 2 giugno. L'anziana è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale di Siena e ricoverata in prognosi riservata per un politrauma. In corso d'accertamento le cause del crollo e i vigili del fuoco stanno valutando se altre abitazioni vicine possano aver subito danni. Sul posto intervenuti anche carabinieri e tecnici del Comune.(ANSA).