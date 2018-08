Salvano famiglia da incidente,proposto premio per poliziotti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 5 AGO - Il questore di Alessandria, Michele Morelli, proporrà un premio per Rino Russo e Pietro Paradiso, i due agenti delle volanti che nei giorni scorsi a Cassine hanno salvato una famiglia coinvolta in un incidente stradale. Una "operazione molto difficoltosa - spiega il questore Morelli - i feriti incastrati nelle lamiere, tra cui un bambino, dell'abitacolo invaso dal fumo". Poliziotti "eroici", come li ha definiti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si è detto "orgoglioso delle nostro Forze dell'Ordine, sempre!". Il questore Morelli ha annunciato che saranno premiati anche Costantino Giaquinto e Fredy Fioravante, i poliziotti che il 16 luglio sono entrati in un sottopasso allagato per un temporale per verificare che all'interno di un'auto non ci fosse nessuno. Al proprietario, il muratore Riccardo Serra, grazie all'interessamento della Questura è stato possibile consegnare una nuova auto.