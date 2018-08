Nella notte, a causa del maltempo, oltre trecento persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni a Rino di Sonico in Alta Valle Camonica, nel Bresciano, a causa di un allarme frana.

Si tratta di una zona dove già nel 2012 di era verificata una frana che si staccò a quota 1400 metri per arrivare in paese, a 700 metri, isolando per alcuni giorni l’area. Dopo il sorvolo di un elicottero con a bordo geologi e tecnici questa mattina l'allarme è rientrato anche se la situazione resta sotto osservazione.