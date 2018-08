Parigi avvolta nello smog, stop auto inquinanti

(ANSA) - PARIGI, 06 AGO - Caldo e smog. La prefettura di polizia di Parigi ha decretato il blocco del traffico per le auto più inquinanti (in gran parte quelle immatricolate prima del 1997) nella speranza di ridurre la nuvola di Co2 che avvolge la capitale francese. Per incitare i parigini a lasciare l'auto, oggi parcheggi e zone di sosta in città sono gratuite. Previsto anche un biglietto a forfait 'anti-inquinamento' a 3,80 euro sui mezzi pubblici. Il blocco delle auto più inquinanti durerà fino alla mezzanotte. Quello di oggi è il dodicesimo giorno di allerta smog da inizio luglio a Parigi.