57enne uccisa a martellate: arrestato il compagno

Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa a Roma con ferite alla testa. A dare l’allarme un 42enne che si è presentato stamattina ai carabinieri di Latina raccontando di aver ucciso una donna a martellate in un appartamento in via Corigliano Calabro, in zona Appia a Roma. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia Casilina. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri di Latina.

I carabinieri sono entrati all’interno dell’appartamento al pian terreno di uno stabile di via Corigliano Calabro con l’ausilio dei vigili del fuoco. All’interno è stato trovato il corpo della donna di 57 anni con ferite alla testa. Al vaglio degli investigatori il racconto dell’uomo di 42 anni che si è costituito stamattina ai carabinieri di Latina.

E’ il compagno della vittima l’uomo arrestato dai carabinieri per l’omicidio di una 57enne avvenuto in un appartamento in zona Appia a Roma. L’uomo si è presentato stamattina dai carabinieri della stazione di Latina confessando di aver ucciso la compagna con un utensile, un martelletto, al culmine di una lite scoppiata nella tarda serata di ieri nell’appartamento in cui convivevano in via Corigliano Calabro.