Incidente stradale a Foggia: 11 morti. E' di nuovo strage di braccianti

I carabinieri del Comando provinciale di Foggia rendono noto che sono 11 le vittime dell’incidente stradale avvenuto poco fa sulla statale 16, nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta.

I feriti sono tre, tra i quali anche l’autista del camion che - contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento - non trasportava pomodori ma prodotti farinacei. Nessuno dei feriti - a quanto si è appreso al momento - versa in pericolo di vita.

Si tratterebbe di extracomunitari di ritorno dal lavoro nelle campagne, dove avevano raccolto pomodori. Viaggiavano a bordo di un furgone che si è scontrato frontalmente con un tir carico di pomodori. L’incidente fa registrare le stesse modalità e le stesse circostanze dello scontro avvenuto sabato scorso sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri in cui hanno perso la vita quattro braccianti agricoli extracomunitari ed altri quattro sono rimasti feriti.

Il violento impatto è avvenuto sulla statale 16, al bivio per Ripalta, vicino Lesina e ai confini con Termoli.