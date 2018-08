Quando i paradisi del turismo diventano un incubo

Quando le vacanze da sogno si trasformano in incubo e i paradisi inseguiti tutto l’anno diventano trappole: dalle calamità naturali agli attentati, nelle aree archeologiche come sui mari esotici, le tragedie non annunciate che hanno coinvolto turisti non si contano.

Il sisma di Lombok che sta spingendo migliaia di vacanzieri a fare le valigie è solo l’ultimo di una serie ininterrotta di cui lo tsunami del 26 dicembre 2004 nell’Oceano Indiano è forse il più grave, con migliaia di turisti morti - non si è mai saputo il numero preciso - tra le onde alte anche 10 metri che sommersero, tra le altre, le spiagge bianche di Khao Lak, in Thailandia.

E sempre nel sud del Paese asiatico, nel marzo 2011, 15 mila turisti rimasero bloccati dalle inondazioni sull'isola di Koh Samui. E’ andata bene invece a un gruppo di gitanti alle Hawaii: la barca sulla quale stavano facendo un’escursione è colpita da un getto di lava durante l’esplosione del vulcano Kilauea a metà luglio. Se la sono cavata solo con ferite lievi.

Sono di pochi giorni fa gli incendi che hanno devastato, in Grecia, il villaggio balneare di Mati e i suoi dintorni, luogo di vacanza degli ateniesi trasformato in un inferno di fuoco che si è portato via le vite di oltre 100 persone.

L’attentato che nel novembre 1997 lasciò sul terreno di Deir el-Bahari, uno dei siti egiziani più famosi nei pressi di Luxor, i corpi di 62 tra svizzeri, giapponesi, britannici, tedeschi fu uno dei primi di matrice jihadista a colpire turisti. Qualche anno dopo, nel 2002, a Bali un gruppo islamista attaccò con bombe e kamikaze due locali, il Paddy's Pub e il Sari pub. Le vittime furono 209, di cui 164 stranieri. E il 2015 fu l’anno nero della Tunisia. In marzo i terroristi dell’Isis assaltarono il Museo del Bardo di Tunisi: 21 i turisti morti. Tre mesi dopo, in giugno, gli assassini nel nome di Allah sbarcarono sulla spiaggia di Sousse sparando con i kalashnikov tra lettini e ombrelloni: sulla sabbia rimasero i corpi di 38 turisti stranieri.